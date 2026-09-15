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15.09.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagnachmittag billiger

Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 342,85 USD.

Broadcom
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Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 342,85 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 342,70 USD. Bei 346,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 802'841 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 495,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,38 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 289,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 18,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,61 USD belaufen. Broadcom gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,68 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 29.59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.95 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 10.12.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,67 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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