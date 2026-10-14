Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend schwächer

Um 20:26 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 344,94 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'705 Punkten realisiert. Bei 344,73 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 352,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 2'614'888 Stück.

Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,93 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,62 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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