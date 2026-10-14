Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’033 0.8%  DAX 25’368 0.3%  Euro 0.9296 -0.2%  EStoxx50 6’166 -0.4%  Gold 4’149 1.1%  Bitcoin 68’337 0.7%  Dollar 0.8298 -0.6%  Öl 106.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171DocMorris4261528Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Suche...
ETF Sparplan

Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend schwächer

Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 344,94 USD ab.

Broadcom
282.36 CHF -3.85%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 344,94 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'705 Punkten realisiert. Bei 344,73 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 352,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 2'614'888 Stück.

Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,93 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,62 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Aktien von Samsung, SK hynix und Softbank unter Druck: Bekommt die KI-Rally Risse?

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht

Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Broadcom

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten