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14.09.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagabend mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Broadcom. Zuletzt ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 346,47 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,3 Prozent auf 346,47 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'634 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 343,91 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 349,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'065'472 Broadcom-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 495,00 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. 42,87 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 16,30 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,61 USD belaufen. Am 02.09.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,67 USD je Broadcom-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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