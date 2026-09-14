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14.09.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom verliert am Montagnachmittag

Broadcom Aktie News: Broadcom verliert am Montagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 348,20 USD nach.

Broadcom
285.50 CHF -3.36%
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Die Broadcom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 348,20 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 346,08 USD. Bei 349,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'248'352 Broadcom-Aktien.

Bei 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 42,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 USD. Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 29.59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 85,50 Prozent gesteigert.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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