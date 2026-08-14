Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit kräftigen Verlusten

Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 6,9 Prozent auf 389,07 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'784 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Broadcom-Aktie bis auf 388,51 USD ein. Bei 411,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'626'592 Broadcom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 281,89 USD. Mit Abgaben von 27,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,98 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Broadcom liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.09.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Broadcom rechnen Experten am 09.09.2027.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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