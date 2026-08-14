Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Nachmittag

Die Broadcom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 400,71 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'796 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 397,76 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 411,99 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'308'096 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.08.2025 Kursverluste bis auf 281,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 42,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,98 USD belaufen. Broadcom liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.19 Mrd. USD gegenüber 15.00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.09.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.09.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 11,59 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien von NVIDIA, Micron & Co.: Profitieren Halbleiterwerte von Chinas KI-Offensive?

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor 5 Jahren verdient