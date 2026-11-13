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13.11.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Broadcom. Zuletzt fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 346,55 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 4,9 Prozent auf 346,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'554 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 337,67 USD. Bei 356,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'239'692 Broadcom-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 495,00 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,84 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 289,78 USD. Mit Abgaben von 16,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 USD. Broadcom veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 29.59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.95 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Broadcom-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 11,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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