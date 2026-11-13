Broadcom Aktie News: Broadcom mit herben Abschlägen am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 5,7 Prozent auf 343,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'506 Punkten liegt. Bei 343,27 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 356,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'493'393 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 495,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 44,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 289,78 USD. Dieser Wert wurde am 07.11.2026 erreicht. Abschläge von 15,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,68 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 29.59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 09.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Broadcom möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. tiefrot: Schwacher PC-Ausblick von Intel belastet Chip-Aktien