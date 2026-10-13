Broadcom Aktie News: Broadcom tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'803 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 356,66 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 349,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 775'594 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD. Abschläge von 18,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,62 USD. Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.95 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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