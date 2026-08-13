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13.08.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagnachmittag in Grün
Die Aktie von Broadcom zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.
Um 16:28 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 422,95 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'813 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 424,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 416,00 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 699'762 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,04 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,89 USD. Dieser Wert wurde am 21.08.2025 erreicht. Abschläge von 33,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,98 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.06.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Broadcom am 02.09.2026 präsentieren. Am 09.09.2027 wird Broadcom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,59 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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