Broadcom Aktie News: Broadcom schiesst am Abend hoch

Um 20:26 Uhr stieg die Broadcom-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,7 Prozent auf 364,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'609 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Broadcom-Aktie bei 369,82 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 356,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'326'968 Broadcom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 35,67 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2026 bei 289,78 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 USD. Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 29.59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Broadcom rechnen Experten am 16.12.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,68 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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