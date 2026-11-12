Broadcom Aktie News: Broadcom zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 361,06 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 365,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 356,37 USD. Bisher wurden heute 3'139'343 Broadcom-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,10 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 289,78 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,61 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 29.59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.95 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht. Am 16.12.2027 wird Broadcom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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