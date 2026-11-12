Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’772 0.4%  Euro 0.9234 -0.1%  EStoxx50 6’399 0.1%  Gold 3’877 -2.8%  Bitcoin 59’525 -3.3%  Dollar 0.8350 0.2%  Öl 96.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Ypsomed1939699Lonza1384101
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Novartis: Rhapsido überzeugt mit anhaltender Wirkung bei chronischer Nesselsucht
Enel-Aktie: Energieversorger steigert Ergebnis mit Hilfe seiner Märkte in Spanien und Amerika
Intershop-Aktie im Fokus: Immobilienkonzern verkauft Liegenschaften in Basel und erhöht Gewinnprognose
CTS Eventim-Aktie fällt: Schwaches Veranstaltergeschäft verstimmt Anleger
HUGO BOSS-Aktie: Modekonzern verliert CEO Daniel Grieder zum Jahresende
Suche...

Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom zieht am Nachmittag an

Broadcom Aktie News: Broadcom zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Broadcom zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 361,06 USD.

Broadcom
307.35 CHF 4.77%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 361,06 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 365,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 356,37 USD. Bisher wurden heute 3'139'343 Broadcom-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,10 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 289,78 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,61 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 29.59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.95 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht. Am 16.12.2027 wird Broadcom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. tiefrot: Schwacher PC-Ausblick von Intel belastet Chip-Aktien

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Broadcom

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Broadcom

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
21.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.11.26 Logo WHS D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – Aktie stürzt 9 % ab!
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 Europäische Grossbanken im Wandel
12.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
12.11.26 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.87 SDBNJU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Broadcom 307.35 4.77% Broadcom

Broadcom am 12.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.