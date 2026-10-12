Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagabend in Rot

Die Broadcom-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 355,35 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'800 Punkten steht. Der Kurs der Broadcom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 355,10 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 359,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 1'456'722 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (289,98 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 18,40 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,62 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das EPS lag bei 2,68 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29.59 Mrd. USD im Vergleich zu 15.95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 11,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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