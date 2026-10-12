Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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12.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Anleger schicken Broadcom am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 356,51 USD ab.
Die Broadcom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 356,51 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 356,33 USD. Bei 359,66 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 640'430 Broadcom-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 27,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 289,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,66 Prozent.
Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,62 USD ausgeschüttet werden. Broadcom veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29.59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.95 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Broadcom-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,68 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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