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12.08.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend höher

Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend höher

Die Aktie von Broadcom zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 417,77 USD zu.

Broadcom
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Das Papier von Broadcom konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 417,77 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'755 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 426,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 426,25 USD. Zuletzt wechselten 1'434'398 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (495,00 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 15,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 281,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,98 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 03.06.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,03 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.19 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 02.09.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,59 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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