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12.08.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 421,21 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 421,21 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 426,25 USD. Mit einem Wert von 426,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 623'133 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,52 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2025 auf bis zu 281,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 49,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,98 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Broadcom liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,87 Prozent auf 22.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Broadcom wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.09.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Broadcom rechnen Experten am 09.09.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 11,59 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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