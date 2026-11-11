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11.11.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom schiesst am Mittwochabend hoch
Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere zuletzt 5,6 Prozent.
Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 350,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'625 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 356,81 USD. Mit einem Wert von 350,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'101'018 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD an. Mit einem Zuwachs von 41,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2026 auf bis zu 289,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 17,34 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 USD. Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29.59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte Broadcom die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2026 11,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Broadcom am 11.11.2026
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