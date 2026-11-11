Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochnachmittag stark gefragt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,1 Prozent auf 349,04 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'582 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Broadcom-Aktie bisher bei 354,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 350,00 USD. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'155'417 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 289,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,61 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29.59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Broadcom-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 11,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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