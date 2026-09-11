Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Freitagabend stärker

Das Papier von Broadcom legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 365,08 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 366,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 365,11 USD. Bisher wurden heute 1'699'447 Broadcom-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 495,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 289,98 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,61 USD. Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 29.59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Broadcom-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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