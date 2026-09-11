Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Nachmittag an Boden

Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten tendiert. Bei 366,78 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 365,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 740'688 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 495,00 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 26,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 20,09 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,61 USD je Broadcom-Aktie. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Das EPS lag bei 2,68 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 29.59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 85,50 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,63 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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