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11.08.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagabend mit Verlusten
Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 416,71 USD.
Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 416,71 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'727 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 416,71 USD aus. Bei 426,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'094'073 Broadcom-Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 495,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 18,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 281,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,98 USD aus. Am 03.06.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.19 Mrd. USD – ein Plus von 47,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 02.09.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Broadcom.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 11,59 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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