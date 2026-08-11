Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 421,14 USD nach.
Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 421,14 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 418,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 426,76 USD. Bisher wurden heute 443'678 Broadcom-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 281,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 33,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,98 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Am 03.06.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 22.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Schätzungsweise am 09.09.2027 dürfte Broadcom die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie
Aktien von NVIDIA, Micron & Co.: Profitieren Halbleiterwerte von Chinas KI-Offensive?
S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor 5 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom
|
20:27
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Dienstagabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16:29
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadcom von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Broadcom-Aktie im Fokus: Apple-Deal treibt KI-Fantasie an - Jetzt noch einsteigen? (finanzen.ch)
Analysen zu Broadcom
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.