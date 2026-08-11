Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 421,14 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 418,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 426,76 USD. Bisher wurden heute 443'678 Broadcom-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 281,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 33,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,98 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Am 03.06.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 22.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Schätzungsweise am 09.09.2027 dürfte Broadcom die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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