Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Dienstagabend

Die Broadcom-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 331,02 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'507 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Broadcom-Aktie bei 334,62 USD. Bei 317,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 3'226'881 Aktien.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Bei einem Wert von 289,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,61 USD ausgeschüttet werden. Broadcom veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte Broadcom die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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