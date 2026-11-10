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10.11.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Plus bei 333,37 USD.

Broadcom
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Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 333,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'521 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 334,62 USD. Mit einem Wert von 317,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'700'207 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 32,65 Prozent niedriger. Am 07.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 15,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,61 USD aus. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 11,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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