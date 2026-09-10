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10.09.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Verlusten

Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 362,36 USD ab.

Broadcom
296.01 CHF 1.38%
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Die Broadcom-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 362,36 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'590 Punkten steht. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 357,79 USD. Bei 360,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1'786'189 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,60 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 19,97 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,61 USD aus. Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29.59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.95 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,63 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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