Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’740 -0.5%  SPI 19’410 -0.5%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’361 -0.8%  Euro 0.9440 0.2%  EStoxx50 6’269 -0.7%  Gold 4’317 -1.9%  Bitcoin 62’735 -1.0%  Dollar 0.8131 0.4%  Öl 109.2 7.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Amrize143013422Sandoz124359842Swiss Re12688156ABB1222171Alcon43249246Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?
SpaceX-Aktie zündet? Starship-Test 14 steht bevor
CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Tesla- und SpaceX-Chef Musk: KI übertrifft Menschen bis Ende 2027 bei digitalen Tätigkeiten
Suche...

Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 363,41 USD abwärts.

Broadcom
291.98 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 363,41 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'603 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 357,79 USD ab. Bei 360,44 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 825'486 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,61 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,68 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,63 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

QUALCOMM-Aktie vs. NVIDIA-Aktie: Amazon-Chip-Deal wirbelt KI-Rangliste durcheinander

So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Broadcom

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Broadcom

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.09.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
10.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
10.09.26 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
10.09.26 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’631.64 13.67 S6CB3U
Short 15’168.48 8.91 S3CBQU
SMI-Kurs: 13’740.10 10.09.2026 17:30:44
Long 13’198.73 19.72 S8BFJU
Long 12’900.30 13.94 S4KBXU
Long 12’339.95 8.91 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Broadcom 291.98 -0.08% Broadcom

Broadcom am 10.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Vormittag ausgebremst
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.