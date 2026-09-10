Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 363,41 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'603 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 357,79 USD ab. Bei 360,44 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 825'486 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,61 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,68 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,63 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

QUALCOMM-Aktie vs. NVIDIA-Aktie: Amazon-Chip-Deal wirbelt KI-Rangliste durcheinander

So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft