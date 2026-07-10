Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagabend Verlust reich

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 399,88 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'570 Punkten notiert. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 395,81 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 398,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'430'630 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,79 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 269,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,62 USD belaufen. Am 03.06.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 22.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 15.00 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.09.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 11,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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