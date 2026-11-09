Broadcom Aktie News: Hausse bei Broadcom am Abend

Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 20:26 Uhr 8,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'546 Punkten tendiert. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 321,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 305,51 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'707'346 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 55,08 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 289,78 USD. Dieser Wert wurde am 06.11.2026 erreicht. Abschläge von 9,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,61 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29.59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 15.95 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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