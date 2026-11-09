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09.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagnachmittag stark gefragt
Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,8 Prozent auf 316,69 USD zu.
Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,8 Prozent auf 316,69 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'516 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 316,82 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 305,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'876'807 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 36,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2026 auf bis zu 289,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 8,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,61 USD je Aktie ausschütten. Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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