Broadcom Aktie News: Broadcom reagiert am Freitagabend positiv

Um 20:26 Uhr sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 362,50 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'812 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 366,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 365,22 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 1'502'488 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 25,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,62 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. In Sachen EPS wurden 2,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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