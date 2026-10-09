Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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09.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagnachmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 362,75 USD zu.
Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 362,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'794 Punkten liegt. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 366,63 USD an. Bei 365,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 701'729 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. 36,46 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.
Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,62 USD ausgeschüttet werden. Am 02.09.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29.59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,68 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Broadcom am 09.10.2026
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