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09.09.2026 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Abschlägen

Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 364,66 USD.

Broadcom
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Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 364,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'642 Punkten steht. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 359,28 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 366,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'156'974 Broadcom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 495,00 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 35,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 289,98 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 25,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29.59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,61 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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