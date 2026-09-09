Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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09.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Broadcom gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 363,75 USD abwärts.
Die Broadcom-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 363,75 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'645 Punkten steht. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 361,32 USD. Bei 366,47 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 839'918 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 495,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 36,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 25,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,61 USD aus. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,61 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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