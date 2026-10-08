Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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08.10.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend im Minusbereich
Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 360,94 USD.
Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 360,94 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'761 Punkten liegt. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 360,42 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 370,73 USD. Bisher wurden heute 2'730'284 Broadcom-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Gewinne von 37,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,66 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,62 USD ausgeschüttet werden. Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,68 USD je Broadcom-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Broadcom am 08.10.2026
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