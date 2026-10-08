Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kurseinbussen

Um 16:28 Uhr ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 368,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'788 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 366,40 USD aus. Bei 370,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 921'285 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 34,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (289,98 USD). Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 21,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,62 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 02.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 29.59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 15.95 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2026 11,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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