Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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08.09.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom steigt am Dienstagabend
Die Aktie von Broadcom zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Broadcom-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 368,98 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,1 Prozent auf 368,98 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'692 Punkten tendiert. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 372,68 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 363,73 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 3'577'577 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 25,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 289,98 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 27,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,61 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,36 USD je Wertpapier. Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.09.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,61 USD je Broadcom-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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