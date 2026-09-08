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08.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von Broadcom zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 368,07 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 368,07 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'680 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 370,62 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 363,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'723'663 Broadcom-Aktien.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 34,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 289,98 USD am 31.03.2026. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 26,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,61 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Broadcom am 02.09.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29.59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Broadcom-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,61 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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