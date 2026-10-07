Broadcom Aktie News: Broadcom verliert am Abend

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 373,39 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten realisiert. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 369,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 371,45 USD. Zuletzt wechselten 1'863'752 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (495,00 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 24,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,62 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,68 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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