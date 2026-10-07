Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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07.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 371,22 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 371,22 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'774 Punkten realisiert. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 369,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 371,45 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 938'578 Broadcom-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 289,98 USD. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 28,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,62 USD. Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent auf 29.59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,68 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Broadcom am 07.10.2026
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