Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagabend fester

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 424,68 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'739 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 430,82 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 428,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'442'457 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 495,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 16,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 281,89 USD. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 33,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,98 USD. Broadcom liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 22.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 15.00 Mrd. USD umsetzen können.

Am 02.09.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Broadcom-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.09.2027.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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