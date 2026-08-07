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07.08.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 422,74 USD.

Broadcom
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Das Papier von Broadcom legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 422,74 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'750 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 430,82 USD. Bei 428,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 702'150 Aktien.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 495,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 281,89 USD am 21.08.2025. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 33,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,98 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 03.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 22.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.00 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2026 11,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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