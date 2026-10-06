Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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06.10.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Anleger greifen bei Broadcom am Dienstagabend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Broadcom. Zuletzt wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 379,69 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 379,69 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'826 Punkten notiert. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 380,83 USD an. Bei 366,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'462'706 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (289,98 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 30,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,62 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,68 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 29.59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,68 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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