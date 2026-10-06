Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 375,39 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'820 Punkten liegt. Der Kurs der Broadcom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 377,00 USD zu. Bei 366,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'263'469 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,86 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 29,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,62 USD ausgeschüttet werden. Am 02.09.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29.59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,68 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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