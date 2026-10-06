Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Broadcom. Zuletzt sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 375,39 USD zu.
Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 375,39 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'820 Punkten liegt. Der Kurs der Broadcom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 377,00 USD zu. Bei 366,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'263'469 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,86 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 29,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,62 USD ausgeschüttet werden. Am 02.09.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29.59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,68 USD je Broadcom-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Constellation Energy-Aktie profitiert von langfristigem Amazon-Vertrag - Chance für Anleger?
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom
|
16:29
|Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Montagabend fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Analysten sehen bei Broadcom-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
24.09.26
|S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Broadcom
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.