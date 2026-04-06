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06.04.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagnachmittag im Minus

Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 311,48 USD.

Broadcom
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Die Broadcom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 311,48 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'607 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Broadcom-Aktie bei 310,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 315,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 658'267 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 414,60 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 138,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,66 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,72 USD aus. Am 04.03.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.31 Mrd. USD – ein Plus von 29,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 14.92 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.06.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 11,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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