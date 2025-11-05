Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.11.2025 20:27:13

Broadcom Aktie News: Broadcom steigt am Mittwochabend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 361,38 USD.

Broadcom
285.82 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 20:26 Uhr 2,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'825 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 364,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 351,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'881'231 Broadcom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 386,46 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 6,94 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 161,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,35 USD ausgeschüttet werden. Broadcom liess sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.95 Mrd. USD – ein Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 13.07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,75 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

