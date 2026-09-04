Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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04.09.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Freitagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Broadcom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 355,65 USD.
Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 355,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 353,78 USD aus. Bei 359,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 3'553'691 Stück.
Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 39,18 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 289,98 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 18,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,61 USD aus. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.59 Mrd. USD – ein Plus von 97,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.09.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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