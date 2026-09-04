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04.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 355,43 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 355,43 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'726 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 354,55 USD aus. Bei 359,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 1'561'136 Aktien.
Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 22,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,61 USD aus. Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,68 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 29.59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 15.00 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.09.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 11,61 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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