Broadcom Aktie News: Broadcom büsst am Abend ein

Um 20:26 Uhr ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 413,05 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'198 Punkten steht. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 409,63 USD. Bei 418,27 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'241'489 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 429,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 3,93 Prozent zulegen. Am 07.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,15 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Broadcom am 04.03.2026. Das EPS wurde auf 1,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,14 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,47 Prozent auf 19.31 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Broadcom am 04.06.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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