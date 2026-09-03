Broadcom Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Broadcom

Um 20:26 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 354,47 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'754 Punkten realisiert. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 342,34 USD. Mit einem Wert von 351,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'884'938 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Bei 495,00 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 289,98 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,62 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Broadcom liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,03 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,87 Prozent auf 22.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Broadcom dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.09.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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