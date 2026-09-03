Broadcom Aktie News: Broadcom verzeichnet am Nachmittag herbe Einbussen

Die Broadcom-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 6,4 Prozent bei 343,89 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'704 Punkten steht. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 342,73 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 351,84 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 4'225'812 Aktien.

Bei 495,00 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,94 Prozent. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 289,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 15,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,62 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.06.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.19 Mrd. USD im Vergleich zu 15.00 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.09.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 11,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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